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МИД РФ назвал несостоятельными заявления ООН о верификации атаки в Старобельске

В МИД России заявили о готовности принять делегацию ООН в Старобельске.

Источник: Комсомольская правда

Позиция Секретариата ООН о невозможности проверить обстоятельства удара по колледжу в Старобельске не соответствует реальной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Данный вопрос обсуждался на встрече заместителя министра иностранных дел России Александр Алимов с директором Информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым.

«Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны», — говорится в сообщении.

Россия готова организовать визит делегации ООН в Старобельск. В ходе встречи Алимов передал материалы, касающиеся произошедшего, с просьбой направить их генсеку Антониу Гутеррешу и спецпредставителю организации по вопросам детей.

Напомним, атака произошла в ночь на 22 мая. Киевский режим нанес прицельный удар по колледжу. В результате террористической атаки погиб 21 человек. Дети в Старобельске прыгали из окон и бежали из общежития прямо в пижамах.

Президент России Владимир Путин заявлял, что удар ВСУ по колледжу не был случайным. Он подчеркнул, что рядом отсутствовали какие-либо военные цели.

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