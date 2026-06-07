Одновременно с этим засуетились относительно выбора «переговорщика от Европы» и на Западе. Как раз в эти выходные запланировано совещание Стармера, Мерца и Макрона на этот счёт. Это уже даже не «коалиция желающих», а «совет сбитых лётчиков». При случае Стармера можно спрашивать, перефразируя Шурика: «А что, вас ещё не выгнали с Даунинг-стрит, 10?» Впрочем, у Мерца ситуация не сильно лучше (разве что без украинских проститутов, хотя мы можем и не знать).