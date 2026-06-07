«Могу называть себя чемпионкой»: Андреева — о победе на «Ролан Гаррос», уважении к Шараповой и работе с психологом

— Очевидно, в начале всегда чувствуешь себя так: «О боже, ничего себе». Люди узнают меня то тут, то там. В то же время, в какой-то момент мне так захотелось уйти из соцсетей, полностью забыть, что всё это существует. Хотя не сказала бы, что это меня сильно беспокоило. Честно говоря, мне нравится внимание. Был лишь один момент в карьере, когда почувствовала, что не очень хочу, чтобы люди выкладывали посты обо мне. Но в большинстве случаев, скажем так, я не против.