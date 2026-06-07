ПМЭФ послал сигнал Вашингтону: посол РФ рассказал о настрое Москвы

Соединенные Штаты должны получить позитивный сигнал от России по итогам Петербургского международного экономического форума. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, отвечая на вопросы журналистов на площадке ПМЭФ.
Дипломату предложили оценить, какие выводы американская сторона может сделать после завершения форума. В ответ Дарчиев подчеркнул, что Москва сохраняет настрой на взаимодействие и заинтересована в дальнейшем развитии переговорного процесса.
По словам главы российской дипмиссии, позиция России была четко обозначена в выступлениях президента Владимира Путина и других официальных лиц в ходе мероприятий форума.
Дарчиев отметил, что российская сторона исходит из необходимости поддержания контактов и поиска возможностей для дальнейшего диалога даже в условиях сохраняющихся разногласий между двумя государствами.
Петербургский международный экономический форум традиционно используется не только как площадка для обсуждения вопросов экономики и инвестиций, но и как место для обмена мнениями по актуальным международным темам. В этом году значительная часть дискуссий была посвящена вопросам мировой безопасности, развитию международного сотрудничества и перспективам взаимодействия России с зарубежными партнерами.
Заявления представителей российской власти на форуме внимательно отслеживаются за рубежом, в том числе в США, поскольку ПМЭФ остается одной из крупнейших международных площадок, где Москва публично обозначает свои подходы к ключевым вопросам внешней политики и международных отношений.
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