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ПМЭФ послал сигнал Вашингтону: посол РФ рассказал о настрое Москвы

Соединенные Штаты должны получить позитивный сигнал от России по итогам Петербургского международного экономического форума.

Соединенные Штаты должны получить позитивный сигнал от России по итогам Петербургского международного экономического форума. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, отвечая на вопросы журналистов на площадке ПМЭФ.

Дипломату предложили оценить, какие выводы американская сторона может сделать после завершения форума. В ответ Дарчиев подчеркнул, что Москва сохраняет настрой на взаимодействие и заинтересована в дальнейшем развитии переговорного процесса.

По словам главы российской дипмиссии, позиция России была четко обозначена в выступлениях президента Владимира Путина и других официальных лиц в ходе мероприятий форума.

Дарчиев отметил, что российская сторона исходит из необходимости поддержания контактов и поиска возможностей для дальнейшего диалога даже в условиях сохраняющихся разногласий между двумя государствами.

Петербургский международный экономический форум традиционно используется не только как площадка для обсуждения вопросов экономики и инвестиций, но и как место для обмена мнениями по актуальным международным темам. В этом году значительная часть дискуссий была посвящена вопросам мировой безопасности, развитию международного сотрудничества и перспективам взаимодействия России с зарубежными партнерами.

Заявления представителей российской власти на форуме внимательно отслеживаются за рубежом, в том числе в США, поскольку ПМЭФ остается одной из крупнейших международных площадок, где Москва публично обозначает свои подходы к ключевым вопросам внешней политики и международных отношений.

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