ПМЭФ послал сигнал Вашингтону: посол РФ рассказал о настрое Москвы

Петербургский международный экономический форум традиционно используется не только как площадка для обсуждения вопросов экономики и инвестиций, но и как место для обмена мнениями по актуальным международным темам. В этом году значительная часть дискуссий была посвящена вопросам мировой безопасности, развитию международного сотрудничества и перспективам взаимодействия России с зарубежными партнерами.