Захарова поинтересовалась, закроет ли Румыния представительство Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, когда власти Румынии закроют представительство Украины или вышлют украинских дипломатов после инцидента с беспилотником в порту Констанцы.
Дипломат напомнила, что президент Румынии Никушор Дан признал принадлежность взорвавшегося в порту дрона Украине.
«Вопросы МИД Румынии… Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» — написала она в своём Telegram-канале.
Кроме того, Захарова задалась вопросом, когда Бухарест извинится перед гражданами страны за «русофобское враньё» и перестанет спонсировать киевский режим.
5 июня пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что морской дрон взорвался в порту города Констанца. Пострадавших в результате инцидента нет.