Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова поинтересовалась, закроет ли Румыния представительство Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, когда власти Румынии закроют представительство Украины или вышлют украинских дипломатов после инцидента с беспилотником в порту Констанцы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, когда власти Румынии закроют представительство Украины или вышлют украинских дипломатов после инцидента с беспилотником в порту Констанцы.

Дипломат напомнила, что президент Румынии Никушор Дан признал принадлежность взорвавшегося в порту дрона Украине.

«Вопросы МИД Румынии… Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» — написала она в своём Telegram-канале.

Кроме того, Захарова задалась вопросом, когда Бухарест извинится перед гражданами страны за «русофобское враньё» и перестанет спонсировать киевский режим.

5 июня пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что морской дрон взорвался в порту города Констанца. Пострадавших в результате инцидента нет.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше