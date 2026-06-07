Reuters: США передадут союзникам в Персидском заливе активы Ирана

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена предоставить союзникам из числа стран Персидского залива доступ к активам Ирана для возмещения ущерба, который может нанести им исламская республика. Об этом сообщило 6 июня агентство Reuters.
По словам его источников, «США предоставят союзникам в Персидском заливе иранские активы для поддержки, восстановления и ликвидации урона, который Иран нанесет в будущем». Как следует из публикации, США также рассмотрят возможность использования иранских активов «для покрытия уже нанесенного ущерба». Министр финансов США Скотт Бессент поручил специалистам оценить, на какую сумму Иран причинил урон упомянутым государствам. О каких именно иранских активах идет речь, не уточняется.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% — сжиженным природным газом.