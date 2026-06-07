Союз армян России: Европа хочет, чтобы Ереван испортил отношения с Москвой

«Путин Владимир Владимирович конкретно сказал: вот пожалуйста, мы вам даём газ по российским ценам. Это очень конкретно, нормально. Это в три раза дешевле… А они (европейцы. — RT) что говорят?» — цитирует Абрамяна Telegram-канал RT.