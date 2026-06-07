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Союз армян России: Европа хочет, чтобы Ереван испортил отношения с Москвой

Европа хочет, чтобы Армения разрушила налаженную систему экономических связей с Россией и испортила с ней отношения, но взамен не даёт даже пустых обещаний.

Европа хочет, чтобы Армения разрушила налаженную систему экономических связей с Россией и испортила с ней отношения, но взамен не даёт даже пустых обещаний.

Об этом заявил RT председатель Союза армян России Ара Абрамян. По его словам, ЕС не волнует армянский народ и он не предлагает Армении ничего конкретного.

«Путин Владимир Владимирович конкретно сказал: вот пожалуйста, мы вам даём газ по российским ценам. Это очень конкретно, нормально. Это в три раза дешевле… А они (европейцы. — RT) что говорят?» — цитирует Абрамяна Telegram-канал RT.

Он также отметил, что у Армении есть один стратегический партнёр — Россия, и разрушать отношения с ней преступно.