Парад 14 июля во Франции усилят военным акцентом — СМИ

Военный парад в честь Национального праздника Франции 14 июля в этом году будет иметь более выраженный военный характер и продемонстрирует процесс модернизации вооруженных сил страны. Об этом сообщает газета Le Figaro.
По данным издания, в мероприятии примут участие около 10 тысяч военнослужащих. Отмечается, что основной акцент будет сделан на демонстрации боевых возможностей армии и структуре подразделений, задействованных в современных операциях.
Как пишет Le Figaro, формат парада изменится по сравнению с предыдущими годами: увеличится количество участников и техники, а построение войск будет максимально приближено к реальной боевой организации. Речь идет о пропорциональном представлении артиллерийских, инженерных и вспомогательных подразделений.
Согласно утвержденному президентом Франции Эмманюэлем Макроном плану, численность задействованных военнослужащих вырастет примерно на 15 процентов, а количество техники и авиации — на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.
При этом часть традиционной демонстрации вооружений претерпит изменения. Так, танки Leclerc, по информации газеты, не будут участвовать в параде, однако их отсутствие компенсируют показом беспилотных систем. От использования малых дронов над Елисейскими полями решено отказаться из соображений безопасности.
Также сообщается, что в воздушной части парада боевые самолеты будут представлены с учебными макетами вооружения. В небе над Парижем пролетят пилотажная группа Patrouille de France и истребители Mirage 2000, управляемые смешанными франко-украинскими экипажами, что, как отмечает издание, должно подчеркнуть поддержку Киева.
Военное командование Франции заявляет, что изменения отражают адаптацию армии к текущей стратегической обстановке. Отдельный блок парада будет посвящен вопросам внутренней безопасности, включая реагирование на природные катастрофы и химические, биологические и радиологические угрозы.
Организаторы также рассматривают возможность расширенного международного участия. По данным Le Figaro, приглашения направлены десяткам стран, входящих в формат коалиции, созданной Францией и Великобританией для координации военной поддержки Украины и обсуждения будущих совместных миссий.
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