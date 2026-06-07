Парад 14 июля во Франции усилят военным акцентом — СМИ

При этом часть традиционной демонстрации вооружений претерпит изменения. Так, танки Leclerc, по информации газеты, не будут участвовать в параде, однако их отсутствие компенсируют показом беспилотных систем. От использования малых дронов над Елисейскими полями решено отказаться из соображений безопасности.