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Китай объявил о начале специальной операции к востоку от Тайваня

В Китае заявили о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня. По сообщению «Синьхуа», это стало ответом на переговоры между Японией и Филиппинами по морским границам в регионе.

Источник: Reuters

«Министерство транспорта организовало (…) проведение специальной операции по обеспечению морского движения в восточных водах острова Тайвань. (…) Это необходимое действие в ответ на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале “переговоров по морской границе”», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что переговоры нарушили территориальный суверенитет и морские права и интересы Китая.

Ранее Китай обвинил Нидерланды в провокационных действиях после инцидента в Южно-Китайском море.

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