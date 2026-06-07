Китай объявил о начале специальной операции к востоку от Тайваня

«Министерство транспорта организовало (…) проведение специальной операции по обеспечению морского движения в восточных водах острова Тайвань. (…) Это необходимое действие в ответ на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале “переговоров по морской границе”», — говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что переговоры нарушили территориальный суверенитет и морские права и интересы Китая.
Ранее Китай обвинил Нидерланды в провокационных действиях после инцидента в Южно-Китайском море.
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