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СМИ: США хотят использовать иранские активы для покрытия ущерба союзникам

Reuters: США хотят покрыть ущерб союзникам в Персидском Заливе активами Ирана.

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США планируют предоставить союзникам в Персидском заливе возможность использовать иранские активы для покрытия ущерба, нанесенного им в ходе конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

По данным агентства, «США сделают иранские активы доступными» для союзников в Персидском заливе для поддержки их восстановления и возмещения ущерба, который может быть им нанесен в будущем.

«США также рассмотрят возможность направить эти активы на устранение ущерба, нанесенного ранее», — добавляет Рейтер.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и «целями самообороны», Тегеран заявляет об ответных действиях.

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