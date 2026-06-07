В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала девочка

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Девочка получила ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Белгородской области, ее доставили в больницу, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Двенадцатилетняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа», — написал Мирошник в Telegram-канале.
Он добавил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего ребенка в детскую областную клиническую больницу.
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