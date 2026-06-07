«Не моргнул глазом»: на Западе пришли в ужас, увидев, на что пошли в Киеве

«Морской дрон ВМС Украины взорвался в пятницу у побережья Румынии, недалеко от порта Констанца. Киев подтвердил, что это был украинский дрон. Инцидент, как уже случалось с использованием беспилотных летательных аппаратов, вызвал опасения по поводу возможного расширения конфликта на стороне НАТО. Румыния — член Атлантического альянса, и любой взрыв в ее территориальных водах мог бы вызвать гораздо более серьезную напряженность», — поясняют авторы статьи.