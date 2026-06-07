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«Не моргнул глазом»: на Западе пришли в ужас, увидев, на что пошли в Киеве

L'AntiDiplomatico: Украина превращает Европу в театр военных действий.

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина превращает территорию Европы в зону боевых действий, пишет издание L'AntiDiplomatico.

«Киев фактически продолжает превращать Европу и Средиземноморье в свой театр военных действий, и никто (или почти никто) из правительства ЕС не моргнул глазом», — говорится в публикации.

Отмечается, что атаки украинских морских дронов в международных водах могут привести к драматическим последствиям для европейских стран.

«Морской дрон ВМС Украины взорвался в пятницу у побережья Румынии, недалеко от порта Констанца. Киев подтвердил, что это был украинский дрон. Инцидент, как уже случалось с использованием беспилотных летательных аппаратов, вызвал опасения по поводу возможного расширения конфликта на стороне НАТО. Румыния — член Атлантического альянса, и любой взрыв в ее территориальных водах мог бы вызвать гораздо более серьезную напряженность», — поясняют авторы статьи.

В пятницу пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что взорвавшийся морской беспилотник похож на те, что используют ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что объект не принадлежит румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в районе Черного моря.

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