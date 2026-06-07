У премьера Италии возник конфликт с лидерами ЕС из-за Украины

В частности, Мелони не приняла участие в саммите ЕС, проведенном в Тивате, где обсуждались вопросы расширения Евросоюза, а также текущая ситуация на Балканах и на Украине. Как подчеркивает издание, Мелони стала единственным представителем высшего руководства ЕС, отсутствовавшим на данной встрече.