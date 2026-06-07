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У премьера Италии возник конфликт с лидерами ЕС из-за Украины

У Джорджи Мелони произошел конфликт с лидерами Евросоюза по вопросам, связанным с Украиной.

Источник: Аргументы и факты

У премьер-министра Италии Джорджи Мелони произошел конфликт с лидерами Евросоюза по вопросам, связанным с Украиной, сообщает издание La Repubblica.

В частности, Мелони не приняла участие в саммите ЕС, проведенном в Тивате, где обсуждались вопросы расширения Евросоюза, а также текущая ситуация на Балканах и на Украине. Как подчеркивает издание, Мелони стала единственным представителем высшего руководства ЕС, отсутствовавшим на данной встрече.

«Ещё в четверг вечером из Палаццо Киджи просачивался скепсис в отношении координации действий Франции, Великобритании и Германии с Украиной в преддверии переговоров с Москвой», — отмечается в публикации.

Кроме того, Мелони не примет участия во встрече президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне с участием Владимира Зеленского.

Одновременно Рим выступает против отправки вооружённых сил на территорию Украины, высказывается против ускоренного принятия Украины в ЕС и считает, что без участия США невозможно достижение соглашения с Россией.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ на протяжении нескольких недель ведут активные консультации относительно формата диалога с РФ.

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