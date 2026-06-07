Захарова отреагировала на признание Бухареста о происхождении дрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Румынии Никушора Дана о происхождении беспилотника, взорвавшегося в порту Констанца. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Ранее румынский президент признал, что речь идет об украинском морском дроне, который, по предварительным данным, потерял управление и оказался в районе порта.
На этом фоне Захарова обратилась к МИД Румынии с вопросами о возможных дальнейших шагах, включая перспективу дипломатических мер в отношении украинской стороны.
Она также связала свою реплику с необходимостью разъяснений для граждан Румынии и оценкой действий официального Бухареста в отношении ситуации с инцидентом.
По информации румынских властей, расследование обстоятельств взрыва в порту Констанца продолжается. Власти страны ранее заявляли о координации действий с украинской стороной и союзниками по НАТО для выяснения всех деталей произошедшего.
Инцидент в Констанце стал одним из нескольких эпизодов, связанных с обнаружением беспилотных аппаратов в Черноморском регионе. После подобных случаев страны НАТО усиливают меры наблюдения и координации в прибрежной зоне и обсуждают дополнительные механизмы реагирования на возможные угрозы безопасности.
Ранее мы писали: После взрыва дрона в Констанце Румыния усиливает меры безопасности.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.