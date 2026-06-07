Власти Ливана заявили о гибели двух женщин при израильском ударе

Ливанское министерство здравоохранения сообщило о смерти двух женщин и ранении еще 22 человек в результате удара Израиля по южной части Ливана.
«В результате вражеского налета Израиля на город Саксакия, округ Сидон, в субботу утром погибли два человека и 22 получили ранения, в том числе трое детей и женщина», — указано в заявлении министерства (цитата по AFP).
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