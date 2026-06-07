КНДР не пойдет на компромисс по ядерному вопросу, заявила Ким Е Чжон

«КНДР ни в коем случае не будет допускать нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета… Это дает всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны», — сказала Ким Е Чжон, ее слова приводит ЦТАК.