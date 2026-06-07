РИА Новости: в 20 регионах России зарплата в марте превысила 100 тысяч рублей

Средняя зарплата в марте превысила 100 тыс. рублей в 20 российских регионах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Лидерами по уровню зарплат, отмечает агентство, стали Чукотский автономный округ и Москва, где показатель составил 246 тыс. и 214 тыс. рублей соответственно.
Следом расположились Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область, где средняя зарплата также превысила 150 тыс. рублей.
В список регионов с зарплатой выше 100 тыс. рублей также вошли Якутия, Камчатский край, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Мурманская, Московская, Калужская, Амурская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Республика Коми, Приморский, Забайкальский, Хабаровский и Красноярский края.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за пять лет зарплаты россиян выросли в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, более чем на 30%.