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«Идет к краху»: на Западе резко отреагировали на спорное решение Пашиняна

Аналитик Меркурис: Пашинян заблуждается, надеясь на евроинтеграцию Армении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Никол Пашинян ведет Армению к краху из-за ошибочного курса на евроинтеграцию, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Я думаю, что дело идет к краху. Иными словами, мне кажется, что Пашинян сейчас настолько предан этой политике (евроинтеграции. — Прим. ред.), что даже если наедине с собой он, возможно, и задумывается, не пора ли сменить курс. Я считаю, что он глубоко заблуждается. Думаю, если посмотреть на весь период правления Пашиняна в качестве лидера Армении, то можно увидеть отступление по всем фронтам», — отметил эксперт.

По его словам, нынешнее относительное благополучие Еревана держится исключительно на отношениях с Москвой, поэтому их разрыв обернется для республики катастрофой.

«Экономика была сильной в основном благодаря экономическим связям с Россией. Что ж, слово “некомпетентный” здесь даже слишком мягкое. Нужно быть очень недальновидным лидером, чтобы так позиционировать свою страну», — подытожил Меркурис.

Ранее в Армении приняли закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, о пообещал соотносить повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.

Как отмечал президент России Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в блоках для сохранения возможности «мягкого и интеллигентного развода». Ситуацию вокруг этой республики обсуждали на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе экономического союза.

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