«Идет к краху»: на Западе резко отреагировали на спорное решение Пашиняна

«Я думаю, что дело идет к краху. Иными словами, мне кажется, что Пашинян сейчас настолько предан этой политике (евроинтеграции. — Прим. ред.), что даже если наедине с собой он, возможно, и задумывается, не пора ли сменить курс. Я считаю, что он глубоко заблуждается. Думаю, если посмотреть на весь период правления Пашиняна в качестве лидера Армении, то можно увидеть отступление по всем фронтам», — отметил эксперт.