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Воздушная тревога объявлена в Киеве

В Киеве объявили воздушную тревогу, сообщает украинский телеканал «Общественное».

В Киеве объявили воздушную тревогу, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Киев — воздушная тревога», — говорится в публикации.

В ночь на 4 июня поступала информация о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины.