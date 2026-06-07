Воздушная тревога объявлена в Киеве

В Киеве объявили воздушную тревогу, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«Киев — воздушная тревога», — говорится в публикации.
В ночь на 4 июня поступала информация о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины.
В Киеве объявили воздушную тревогу, сообщает украинский телеканал «Общественное».
В Киеве объявили воздушную тревогу, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«Киев — воздушная тревога», — говорится в публикации.
В ночь на 4 июня поступала информация о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины.