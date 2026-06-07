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Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, заявили в МИД

Замглавы МИД Алимов: Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, но организация в целом безальтернативна, несмотря на прозападность ее секретариата, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Алимов.

По его оценке, весь секретариат ООН сегодня прозападный. Это наряду с линией Запада на отказ от сотрудничества с Россией отягощает работу в организации для Москвы.

«У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем», — сказал дипломат.

В качестве примера он отметил, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем генсека по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих РФ в зоне СВО.

«Но нет многосторонности без ООН сейчас в мире. Сколь неэффективна, громоздка, отягощена она ни была бы, альтернативы, к сожалению, нет», — добавил Алимов.

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