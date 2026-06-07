Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, заявили в МИД

В качестве примера он отметил, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем генсека по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих РФ в зоне СВО.