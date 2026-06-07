МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В городе Ахтырка в Сумской области прогремели взрывы, передает телеканал «Общественное».
«В Ахтырке в Сумской области были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении его в Telegram.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этом региона, а также в Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.