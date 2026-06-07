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Рауль Кастро впервые появился на публике после обвинений со стороны США

Рауль Кастро впервые публично появился в Гаване после того, как США выдвинули против него обвинения.

Источник: Аргументы и факты

Рауль Кастро, бывший лидер Кубы, впервые публично появился в Гаване после того, как Соединенные Штаты выдвинули против него обвинения.

Кастро принял участие в официальной церемонии, посвященной Министерству внутренних дел Кубы. В числе присутствующих были представители высшего командования и олимпийский чемпион по борьбе. Бывшего президента встретили бурными аплодисментами.

Напомним, что США выдвинули против Кастро обвинения в причастности к убийству. Речь идет об инциденте 1996 года, когда были сбиты два гражданских воздушных судна.

Ранее бывший офицер морской разведки США, подполковник Хэл Кемпфер заявил, что американские военные способны провести масштабную операцию против Кубы с целью захвата Рауля Кастро.

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