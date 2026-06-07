США продлили срок заключения сделки по NIS до 16 июня

В октябре 2025 года США ввели санкции против сербского NIS из-за российского контроля в структуре собственности предприятия. В конце мая этого года OFAC продлил период переговоров до 6 июня. OFAC также продлило разрешение на операционную деятельность самого сербского завода до 16 июня. Соглашение между венгерской MOL и «Газпром нефтью» о потенциальной покупке 56,15% акций NIS было подписано в январе.