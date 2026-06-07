Миротворцев начали привлекать к охране центров лечения Эболы в ДРК

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Миротворцев ООН начали привлекать к охране центров лечения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) на фоне недоверия населения к мерам борьбы с болезнью, сообщает местная радиостанция Okapi.
«В (провинции — ред.) Итури безопасность усиливают уже несколько дней вокруг центров лечения Эболы и санитарных структур, задействованных в борьбе с эпидемией … среди принятых мер была развернута мобильная база голубых касок МООНСДРК (Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго — ред.) в (городе — ред.) Монгбвалу … чтобы помочь службам безопасности», — отмечает радиостанция.
Миротворцев отправляют для защиты медиков и медицинских объектов на фоне распространения дезинформации и недоверия среди населения к мерам борьбы с Эболой.
По данным радиостанции, контингенты безопасности вокруг центров лечения Эболы в ДР Конго также усиливают в городах Рвампара и Буниа.
Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Число подтвержденных случаев заражения в ДРК достигло 488, из них летальных исходов — 86.