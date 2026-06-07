Миротворцев начали привлекать к охране центров лечения Эболы в ДРК

«В (провинции — ред.) Итури безопасность усиливают уже несколько дней вокруг центров лечения Эболы и санитарных структур, задействованных в борьбе с эпидемией … среди принятых мер была развернута мобильная база голубых касок МООНСДРК (Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго — ред.) в (городе — ред.) Монгбвалу … чтобы помочь службам безопасности», — отмечает радиостанция.