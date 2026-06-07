Захарова задала Румынии неудобные вопросы после взрыва украинского морского дрона

«Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» — говорится в сообщении.
Также Захарова поинтересовалась, когда руководство Румынии извинится перед гражданами за постоянное русофобское враньё, а также когда страна перестанет финансировать Украину.
Ранее сообщалось, что в порту Констанцы была проведена эвакуация из-за украинского морского беспилотника со взрывателем на таймере. Катер, начинённый десятками килограммов взрывчатки, сдетонировал спустя несколько часов после того, как его заметили. К моменту взрыва всех успели вывести из опасной зоны. Посольство РФ сразу указало, что дрон принадлежал Украине.
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