Захарова задала Румынии неудобные вопросы после взрыва украинского морского дрона

Ранее сообщалось, что в порту Констанцы была проведена эвакуация из-за украинского морского беспилотника со взрывателем на таймере. Катер, начинённый десятками килограммов взрывчатки, сдетонировал спустя несколько часов после того, как его заметили. К моменту взрыва всех успели вывести из опасной зоны. Посольство РФ сразу указало, что дрон принадлежал Украине.