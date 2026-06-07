NYP: США хотят передать активы Ирана союзникам в Персидском заливе

Министерство финансов США рассматривает возможность использования иранских замороженных активов для восстановления инфраструктуры союзников Вашингтона в Персидском заливе. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник, знакомый с позицией главы ведомства Скотта Бессента.
По данным издания, Бессент поручил своей команде оценить ущерб, причинённый союзникам США в регионе в ходе конфликта с Ираном, и подготовить расчёты стоимости восстановительных работ.
«Минфин будет использовать все доступные инструменты, чтобы иранские активы могли быть направлены нашим союзникам в Персидском заливе для поддержки восстановления и устранения ущерба», — приводит газета слова собеседника.
Как отмечается, в ведомстве также рассмотрят возможность использования иранских активов для компенсации ущерба, причинённого ранее.
Агентство Tasnim писало, что Иран в своём предложении по урегулированию потребовал от США разморозить зарубежные активы на $24 млрд.