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NYP: США хотят передать активы Ирана союзникам в Персидском заливе

Министерство финансов США рассматривает возможность использования иранских замороженных активов для восстановления инфраструктуры союзников Вашингтона в Персидском заливе. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник, знакомый с позицией главы ведомства Скотта Бессента.

Министерство финансов США рассматривает возможность использования иранских замороженных активов для восстановления инфраструктуры союзников Вашингтона в Персидском заливе. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник, знакомый с позицией главы ведомства Скотта Бессента.

По данным издания, Бессент поручил своей команде оценить ущерб, причинённый союзникам США в регионе в ходе конфликта с Ираном, и подготовить расчёты стоимости восстановительных работ.

«Минфин будет использовать все доступные инструменты, чтобы иранские активы могли быть направлены нашим союзникам в Персидском заливе для поддержки восстановления и устранения ущерба», — приводит газета слова собеседника.

Как отмечается, в ведомстве также рассмотрят возможность использования иранских активов для компенсации ущерба, причинённого ранее.

Агентство Tasnim писало, что Иран в своём предложении по урегулированию потребовал от США разморозить зарубежные активы на $24 млрд.

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