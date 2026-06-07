NYP: США хотят передать активы Ирана союзникам в Персидском заливе

Министерство финансов США рассматривает возможность использования иранских замороженных активов для восстановления инфраструктуры союзников Вашингтона в Персидском заливе. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник, знакомый с позицией главы ведомства Скотта Бессента.