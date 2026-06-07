Омбудсмены России и Украины договорились о выдаче справок для выплат

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Омбудсмены России и Украины договорились взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью ИС «Вести».
Лантратова в пятницу сообщила о том, что провела первую встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
«Мы договорились о том, что мы будем тем каналом взаимодействия, передачи этих справок», — сказала Лантратова.
Она отметила, что из-за отсутствия дипотношений семьи умерших бойцов, проживающие в другой стране, не могут получить справки для выплат от государства.