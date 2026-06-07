Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омбудсмены России и Украины договорились о выдаче справок для выплат

Лантратова: Россия и Украина будут взаимодействовать по справкам для выплат.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Омбудсмены России и Украины договорились взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью ИС «Вести».

Лантратова в пятницу сообщила о том, что провела первую встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.

«Мы договорились о том, что мы будем тем каналом взаимодействия, передачи этих справок», — сказала Лантратова.

Она отметила, что из-за отсутствия дипотношений семьи умерших бойцов, проживающие в другой стране, не могут получить справки для выплат от государства.