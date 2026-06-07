Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат сената Румынии заявила, что россияне могут гордиться страной

Депутат Шошоакэ: россияне имеют все основания гордиться своей страной.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Граждане России имеют все основания для того, чтобы гордиться своей родиной, культурой и независимой позицией, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.

«Я посмотрела на то, как развивается ваша страна. Вы, россияне, можете гордиться своей страной, потому что Россия защищает свои ценности и свой суверенитет», — сказала Шошоакэ.

По ее словам, патриотизм и уважение к собственной истории выгодно отличают российское общество от европейского, где национальные интересы часто приносятся в жертву глобалистской повестке.

ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступило его генеральным информационным партнером.