Американские СМИ пугают население на северо-востоке США непогодой

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Свыше 50 миллионов жителей северо-восточной части США под угрозой непогоды — мощного ветра и гроз, сообщают СМИ.
«Летняя жара сменяется кратковременным похолоданием, пока сильные грозы в выходные угрожают 50 миллионам человек на северо-востоке США», — сообщает Fox Weather.
Как отмечает телеканал ABC, основной опасностью станут разрушительные порывы ветра, град и молнии.
«Сильные грозы угрожают миллионам человек, от Техаса до Миссури сохраняется риск внезапных паводков», — пишет АВС.
В ряде крупных городов — Нью-Йорке, Питтсбурге, Филадельфии — объявлен второй уровень угрозы из пяти, добавляет он.