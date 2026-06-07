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Американские СМИ пугают население на северо-востоке США непогодой

На северо-востоке США объявили второй уровень угрозы непогоды.

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Свыше 50 миллионов жителей северо-восточной части США под угрозой непогоды — мощного ветра и гроз, сообщают СМИ.

«Летняя жара сменяется кратковременным похолоданием, пока сильные грозы в выходные угрожают 50 миллионам человек на северо-востоке США», — сообщает Fox Weather.

Как отмечает телеканал ABC, основной опасностью станут разрушительные порывы ветра, град и молнии.

«Сильные грозы угрожают миллионам человек, от Техаса до Миссури сохраняется риск внезапных паводков», — пишет АВС.

В ряде крупных городов — Нью-Йорке, Питтсбурге, Филадельфии — объявлен второй уровень угрозы из пяти, добавляет он.

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