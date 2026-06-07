Степашин подчеркнул, что ключевые решения, по его мнению, принимаются не в Киеве, а у западных союзников Украины. В этом контексте он провел историческую параллель, упомянув руководство нацистской Германии и поставив вопрос о возможности переговоров с ним в конце Второй мировой войны.