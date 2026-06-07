Степашин: Зеленский не может быть объектом переговоров

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин заявил, что Владимир Зеленский не может рассматриваться как участник переговорного процесса, передает РИА Новости. По его словам, обсуждать урегулирование следует с теми странами, которые оказывают поддержку Киеву — прежде всего с США и государствами Европы.
Степашин подчеркнул, что ключевые решения, по его мнению, принимаются не в Киеве, а у западных союзников Украины. В этом контексте он провел историческую параллель, упомянув руководство нацистской Германии и поставив вопрос о возможности переговоров с ним в конце Второй мировой войны.
Ранее Владимир Зеленский разместил открытое обращение, в котором предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу в третьей стране для обсуждения завершения конфликта. Российский президент прокомментировал инициативу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявив, что пока не видит оснований для подобного контакта.
Отдельно в заявлении Степашина прозвучала мысль о том, что политическая роль Зеленского, по его оценке, не является самостоятельной в вопросах возможных переговоров, поскольку определяется внешней поддержкой западных стран.
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