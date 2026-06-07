У ФРГ не хватает воли для запуска «Северного потока», заявили в бундестаге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Для запуска «Северного потока» не хватает политической воли ФРГ, технические проблемы можно устранить, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.
«Мы обязательно должны снова ввести его в эксплуатацию. И единственное, что этому мешает, — это политические причины. Все остальные препятствия можно устранить: технологические вопросы, все это осуществимо», — сказал Котре на полях ПМЭФ.
По словам собеседника агентства, значение имеет только политическая воля. «А ее, к сожалению, нет у тех, кто принимает решения в Германии. Ее нет и на уровне Европейского союза», — добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИАНовости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.