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Reuters: ряд стран ЕС готовит новые санкции против Израиля

Ряд стран ЕС, в том числе Франция, в ближайшее время объявят о введении новых санкций против Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Ряд европейских государств, в том числе Франция, в ближайшее время объявят о введении новых санкций против Израиля в ответ на действия израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает Reuters со ссылкой на представителей европейских властей.

«Поскольку усилия по продвижению более жестких мер против Израиля блокируются в Евросоюзе, ряд стран пришли к выводу, что скоординированные национальные санкции представляют собой наилучший вариант», — отмечается в публикации.

Ожидается, что заявление по этому поводу будет сделано в ближайшие дни.

По данным агентства, Франция, активно поддерживаемая Великобританией и Норвегией, выступает инициатором этих санкций, направленных против лиц, причастных к эскалации насилия на Западном берегу реки Иордан.

Французские официальные лица подчеркивают, что одной из целей данного шага является поддержание внимания международного сообщества к палестинской проблеме на фоне обострения напряженности между США и Ираном, а также недавних действий Израиля в Ливане.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне заподозрили Израиль в шпионаже против США.

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