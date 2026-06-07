Reuters: ряд стран ЕС готовит новые санкции против Израиля

Ряд европейских государств, в том числе Франция, в ближайшее время объявят о введении новых санкций против Израиля в ответ на действия израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает Reuters со ссылкой на представителей европейских властей.
«Поскольку усилия по продвижению более жестких мер против Израиля блокируются в Евросоюзе, ряд стран пришли к выводу, что скоординированные национальные санкции представляют собой наилучший вариант», — отмечается в публикации.
Ожидается, что заявление по этому поводу будет сделано в ближайшие дни.
По данным агентства, Франция, активно поддерживаемая Великобританией и Норвегией, выступает инициатором этих санкций, направленных против лиц, причастных к эскалации насилия на Западном берегу реки Иордан.
Французские официальные лица подчеркивают, что одной из целей данного шага является поддержание внимания международного сообщества к палестинской проблеме на фоне обострения напряженности между США и Ираном, а также недавних действий Израиля в Ливане.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне заподозрили Израиль в шпионаже против США.