Смертельный подвох авианосца: 3 млрд фунтов — в ремонт

Проблемы с гребным валом преследуют британские авианосцы не впервые и уже становятся системной головной болью для Королевского флота. Еще в 2022 году HMS Prince of Wales, водоизмещением 65 тыс. тонн и длиной 280 метров, получил серьезное повреждение муфты гребного вала у побережья Англии, из-за чего его ремонт на верфи в Росайте растянулся почти на год. Его систершип, HMS Queen Elizabeth, также не избежал этой участи: в 2024 году ему пришлось в последний момент отменить выход на крупнейшие со времен Холодной войны учения НАТО из-за аналогичной неисправности.