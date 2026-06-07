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«Уничтожить своих». На Западе поразились недавнему решению на Украине

Strategic Culture: ВСУ демонстрируют неспособность к наступательным действиям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Украине обучают молодых женщин методам партизанской войны, что говорит о серьезных демографических проблемах, пишет издание Strategic Culture.

«Украинские территориальные центры комплектации направляют усилия на обучение молодых женщин, начиная с 16-летнего возраста, методам ведения партизанской войны. Западные СМИ игнорировали эту ситуацию, но на самом деле она демонстрирует сокращение мужского населения Украины и ее неспособность к наступательным действиям», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что киевский режим ради сохранения власти способен на любые преступления против собственного народа.

«Правильным решением было бы признать, что страна больше не может воевать, а затем подписать капитуляцию, но вместо этого режим решил уничтожить и своих женщин», — подчеркивает издание.

Как сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в марте, в этом году число женщин в украинской армии увеличилось в 2,5 раза с 2025 года.