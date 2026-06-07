Глава МО Финляндии призвал быть готовыми к уничтожению залетевших дронов

Финляндия должна всегда быть готова сбивать залетевшие в её воздушное пространство беспилотники, запущенные с территории Украины. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.
По его словам, власти исходят из сценария, при котором один из беспилотников, запущенных Украиной, может по какой-либо причине оказаться в Финляндии.
«Беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы», — цитирует министра ERR.
Хяккянен добавил, что в подобных ситуациях необходимо обеспечить безопасность гражданского воздушного движения.
Ранее он заявил, что Финляндия была готова сбить украинские беспилотники, летевшие в направлении Санкт-Петербурга, если бы они вторглись в её воздушное пространство.