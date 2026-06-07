Матвиенко: в России, в отличие от ФРГ, не стоит вопрос сокращения соцрасходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Все социальные обязательства перед гражданами в России выполняются, в отличие от Германии, где их сокращают ради военных расходов. Об этом председатель СФ Валентина Матвиенко заявила в интервью на ПМЭФ генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Главное, что выполняются все социальные обязательства перед нашими гражданами. И не стоит вопрос уменьшения, урезания, как в Германии, в других странах — они вместо того, чтобы сокращать ненужные, придуманные расходы на военные цели, они все время пытаются сократить социальные расходы [на] граждан. Это не наша политика. У нас в конституции записано, что мы социальное государство», — сказала Матвиенко.
Говоря о ситуации в экономике в целом по России, она отметила, что в основном региональные бюджеты устойчивы, субъекты РФ находят ресурсы и возможности для развития. Матвиенко обратила внимание на представленный Агентством стратегических инициатив рейтинг регионов по привлечению инвестиций. «Послушайте, ну очень убедительные примеры и рейтинги. И большая часть регионов наращивают инвестиции, причем в основной капитал» — отметила председатель СФ.
По словам Матвиенко, в большей степени в последнее время пострадали бюджеты регионов, у которых есть зависимость от сырья и экспортной экономики. «Проблемы есть, объективно, но у нас комитет по бюджету, комитет по экономике — мы держим руку на пульсе и в постоянном диалоге с Министерством финансов», — сказала спикер верхней палаты парламента. Он подчеркнула, что есть договоренность с Минфином о точечной поддержке бюджетов тех регионов, где возникли объективные трудности. «В Минфине нас слышат, надо отдать должное министру [Антону Силуанову]. Мы с ним в постоянном диалоге», — рассказала председатель СФ.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.