Матвиенко: в России, в отличие от ФРГ, не стоит вопрос сокращения соцрасходов

По словам Матвиенко, в большей степени в последнее время пострадали бюджеты регионов, у которых есть зависимость от сырья и экспортной экономики. «Проблемы есть, объективно, но у нас комитет по бюджету, комитет по экономике — мы держим руку на пульсе и в постоянном диалоге с Министерством финансов», — сказала спикер верхней палаты парламента. Он подчеркнула, что есть договоренность с Минфином о точечной поддержке бюджетов тех регионов, где возникли объективные трудности. «В Минфине нас слышат, надо отдать должное министру [Антону Силуанову]. Мы с ним в постоянном диалоге», — рассказала председатель СФ.