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Лантратова: Обмен справками между РФ и Украиной нужен гражданам для выплат

Обмен справками между Россией и Украиной поможет гражданам получить положенные выплаты. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова пояснила, зачем нужен этот механизм. Правозащитники двух стран организуют передачу документов в условиях отсутствия дипломатических отношений.

Источник: Life.ru

«Если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок», — приводит комментарий российского омбудсмена ИС «Вести».

Лантратова добавила, что справки невозможно получить обычным путём из-за разрыва отношений между государствами. Стороны договорились, что омбудсмены станут каналом для передачи таких документов. Украинский коллега Дмитрий Лубинец пообещал содействовать в этом вопросе. Российская сторона также готова помогать в обмене данными.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Киев и Москва утвердили порядок обмена справками. Эти документы нужны гражданам для подтверждения различных фактов. Запросы на получение справок поступают с обеих сторон конфликта.

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