Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США несколько человек пострадали при стрельбе рядом с фестивалем

Несколько человек получили огнестрельные ранения вблизи фестиваля Old West End в городе Толедо, штат Огайо. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Несколько человек получили огнестрельные ранения вблизи фестиваля Old West End в городе Толедо, штат Огайо. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, пострадавшие были доставлены в больницы. Информация об их состоянии не приводится.

В полиции заявили, что ведут поиск одного или нескольких подозреваемых, причастных к стрельбе.

Жителей также призвали избегать района происшествия на время проведения следственных действий, говорится в статье.

В мае сообщалось, что случайный прохожий получил ранение в ходе перестрелки у Белого дома в Вашингтоне.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше