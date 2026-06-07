В США несколько человек пострадали при стрельбе рядом с фестивалем

Несколько человек получили огнестрельные ранения вблизи фестиваля Old West End в городе Толедо, штат Огайо. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
По данным правоохранителей, пострадавшие были доставлены в больницы. Информация об их состоянии не приводится.
В полиции заявили, что ведут поиск одного или нескольких подозреваемых, причастных к стрельбе.
Жителей также призвали избегать района происшествия на время проведения следственных действий, говорится в статье.
В мае сообщалось, что случайный прохожий получил ранение в ходе перестрелки у Белого дома в Вашингтоне.