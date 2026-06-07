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Израиль не исключил нанесения «оборонительных» ударов по Ливану, пишут СМИ

Ynet: Израиль не исключил нанесения «оборонительных» ударов по Ливану.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Израиль не исключает нанесение «оборонительных» ударов по Ливану, несмотря на возобновившееся прекращение огня, сообщает портал Ynet со ссылкой на израильского чиновника, знакомого с позицией властей.

«Для нас прекращение огня означает прекращение наступательных операций. Мы прекратим проводить наступательные действия и перейдем к оборонительной позиции… Если мы засечем надвигающуюся атаку, мы нанесем удар по этой цели, где бы она ни находилась, включая Бейрут», — сказал чиновник порталу.

Он также рассказал, что в рамках эксперимента ливанская армия должна завершить разоружение шиитского движения «Хезболлах» в одной из деревень на юге Ливана, чтобы показать, что контролирует эту территорию. По словам чиновника, если эта попытка увенчается успехом, то программу расширят на другие деревни.

В ночь на четверг госдепартамент США по итогам четвертого раунда ливано-израильских переговоров в Вашингтоне объявил о достижении соглашения о прекращении огня при американском посредничестве.

Израильская армия утром в четверг заявила, что продолжит боевые действия в буферной зоне на юге Ливана в рамках объявленной Вашингтоном договоренности о реализации режима прекращения огня. Руководство ливанского движения «Хезболлах» подчеркнуло, что согласно на прекращение огня только при условии отказа Израиля от ударов по всей территории Ливана, включая южные регионы.

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