Израиль не исключил нанесения «оборонительных» ударов по Ливану, пишут СМИ

Он также рассказал, что в рамках эксперимента ливанская армия должна завершить разоружение шиитского движения «Хезболлах» в одной из деревень на юге Ливана, чтобы показать, что контролирует эту территорию. По словам чиновника, если эта попытка увенчается успехом, то программу расширят на другие деревни.