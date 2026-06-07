L'AntiDiplomatico: Украина превращает Европу в театр военных действий

Поводом для такого мнения стал взрыв морского дрона у побережья Румынии неподалеку от порта Констанца. Авторы материала обращают внимание на то, что Румыния является членом НАТО, а любые происшествия вблизи ее территориальных вод могут усиливать опасения относительно дальнейшего распространения конфликта и его возможного влияния на страны альянса.