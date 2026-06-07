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L'AntiDiplomatico: Украина превращает Европу в театр военных действий

Киев пытается расширить зону конфликта и втянуть Европу в военные действия.

Источник: Аргументы и факты

Действия Киева способствуют расширению географии конфликта и создают дополнительные риски для европейских стран. Авторы публикации считают, что происходящее затрагивает не только Украину, но и регионы Европы и Средиземноморья. Об этом сообщает итальянское издание L AntiDiplomatico.

В статье отмечается, что применение украинских морских беспилотников в международных водах может иметь серьезные последствия для безопасности в регионе. По мнению издания, подобные инциденты способны повысить уровень напряженности и вызвать обеспокоенность среди европейских государств.

Поводом для такого мнения стал взрыв морского дрона у побережья Румынии неподалеку от порта Констанца. Авторы материала обращают внимание на то, что Румыния является членом НАТО, а любые происшествия вблизи ее территориальных вод могут усиливать опасения относительно дальнейшего распространения конфликта и его возможного влияния на страны альянса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Румынии Никушора Дана о происхождении беспилотника, который взорвался в районе порта Констанца.

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