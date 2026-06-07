Флот Британии потратил треть времени на слежку за подлодками РФ в 2025 году

Более трети времени боевых дежурств британских Военно-морских сил в 2025 году было связано с наблюдением за предполагаемой активностью российских подводных лодок вблизи побережья Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на первого морского лорда Великобритании Гвина Дженкинса.