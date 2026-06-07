Флот Британии потратил треть времени на слежку за подлодками РФ в 2025 году

Более трети времени боевых дежурств британских Военно-морских сил в 2025 году было связано с наблюдением за предполагаемой активностью российских подводных лодок вблизи побережья Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на первого морского лорда Великобритании Гвина Дженкинса.
По его данным, для выполнения таких задач корабли британского флота привлекались многократно на протяжении года. Особое внимание уделялось контролю обстановки в прилегающих морских районах и отслеживанию подводной активности.
Дженкинс также заявил, что Лондон рассматривает действия России как значимый фактор, влияющий на национальную безопасность страны. В связи с этим британские ВМС продолжают уделять повышенное внимание мониторингу ситуации у своих морских границ.
Ранее сообщалось, что в 2025 году российские кораблестроители передали Военно-морскому флоту РФ 19 надводных кораблей и 3 подводные лодки.