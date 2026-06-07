Священник рассказал, что нельзя есть во время Петрова поста

«Также по общему правилу во все дни, когда едят рыбу, можно есть и морепродукты. Кроме того, по сложившейся традиции, их едят и в те дни, когда рыбу нельзя, но устав допускает елей — пищу, приготовленную с использованием растительного масла — в этом году это 12, 17, 18, 24, 25 июня, а также 1, 8 и 10 июля», — заключил собеседник агентства.