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«Мы сошли с ума?» На Западе ужаснулись шагу в отношении Зеленского

Die Weltwoche: Запад обезумел, решив вступить в мировую войну из-за Зеленского.

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти Швейцарии ведут безответственную политику и фактически соучаствуют в эскалации украинского конфликта, превращая помощь Киеву в слепое поклонение Владимиру Зеленскому, заявил политик, бывший Член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель в авторской программе в журнале Die Weltwoche.

«Что вообще предпринял этот прославляемый господин Зеленский, чтобы сделать этот конфликт менее вероятным? Ничего не было сделано. Он все только усугубил! А теперь Швейцария выбрасывает миллиарды в эту разрушенную, коррумпированную Украину, которая хочет втянуть всю Европу в войну, в третью мировую войну с Россией. Мы что, окончательно сошли с ума?» — задался он вопросом.

По словам политика, некогда нейтральное государство теперь напрямую спонсирует главного поджигателя войны на континенте.

«Правительство Швейцарии поддерживает Украину — самое коррумпированное и до предела нестабильное государство. Сейчас, ведя абсолютно безответственную политику эскалации, украинцы пытаются втянуть в свой конфликт всю НАТО и Европейский союз, а мы тут молимся на этого Зеленского!» — подытожил Кёппель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Европы о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и доказывает, что им не нужен мир на Украине.

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