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Музаев: домашние задания должны быть такими, чтобы их не сделал ИИ

Формат домашних заданий в российских школах необходимо менять с учётом развития искусственного интеллекта, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Формат домашних заданий в российских школах необходимо менять с учётом развития искусственного интеллекта, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, школьникам следует чаще предлагать практико-ориентированные задания и проекты.

«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребёнка искусственный интеллект не сделает», — сказал Музаев РИА Новости на ПМЭФ.

По мнению главы Рособрнадзора, задания должны мотивировать учащихся самостоятельно выполнять практическую работу, заниматься проектами и изучать материал.

Он также отметил, что развитие ИИ стало вызовом для системы школьного и высшего образования.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что в образовательных учреждениях нужно учить детей думать, а не просто нажимать нужную кнопку.