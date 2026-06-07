Музаев: домашние задания должны быть такими, чтобы их не сделал ИИ

Формат домашних заданий в российских школах необходимо менять с учётом развития искусственного интеллекта, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, школьникам следует чаще предлагать практико-ориентированные задания и проекты.
«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребёнка искусственный интеллект не сделает», — сказал Музаев РИА Новости на ПМЭФ.
По мнению главы Рособрнадзора, задания должны мотивировать учащихся самостоятельно выполнять практическую работу, заниматься проектами и изучать материал.
Он также отметил, что развитие ИИ стало вызовом для системы школьного и высшего образования.
В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что в образовательных учреждениях нужно учить детей думать, а не просто нажимать нужную кнопку.