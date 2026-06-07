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Сестра Ким Чен Ына опровергла слова Белого дома о денуклиаризации КНДР

КНДР никогда не откажется от статуса государства, обладающего ядерным оружием, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чен. Она также назвала ложными заявления США и Китая о планах на денуклиаризацию Северной Кореи.

КНДР никогда не откажется от статуса государства, обладающего ядерным оружием, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чен. Она также назвала ложными заявления США и Китая о планах на денуклиаризацию Северной Кореи.

«У нас есть самая точная информация» о том, соответствуют ли действительности эти заявления, сказала Ким Ё Чен, не вдаваясь в подробности (цитата по Reuters).

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил в США в мае. По итогам визита, стороны назвали денуклеаризацию КНДР своей общей целью, сообщала пресс-служба Белого дома.

8 июня Си Цзиньпин впервые почти за восемь лет намерен посетить КНДР. Председатель КНДР встретится с Ким Чен Ыном и обменяется мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщал МИД Китая.

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