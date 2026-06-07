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Замглавы МИД Алимов: Россия не работает с отдельными структурами ООН

Алимов считает, что альтернативы ООН нет, несмотря на прозападность ее секретариата.

Источник: Комсомольская правда

Россия не работает с отдельными структурами ООН, однако сама организация остается безальтернативной, несмотря на прозападную ориентацию ее секретариата. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем. Сколь неэффективна, громоздка, отягощена она [ООН] ни была бы, альтернативы, к сожалению, нет», — сказал он в интервью РИА Новости.

Алимов добавил, что сегодня весь секретариат ООН занимает прозападную позицию. Это наряду с курсом западных стран на ограничение сотрудничества с Россией, усложняет работу Москвы в рамках организации.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2026 году планируется смена генсека ООН. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что такие перемены дают шанс навести порядок в организации. При этом он усомнился в том, что в ООН удастся это сделать.

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