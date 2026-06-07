Меркурис: Пашинян заблуждается, надеясь на евроинтеграцию Армении

По мнению эксперта, Пашинян настолько привержен выбранной стратегии, что даже если он и осознает необходимость смены курса, то, вероятно, уже слишком поздно. Это заблуждение, как считает аналитик, приводит к последовательным неудачам на всех направлениях внешней и внутренней политики Армении за период правления Пашиняна.