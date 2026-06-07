Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что ошибочная политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленная на евроинтеграцию, может привести страну к краху.
По мнению эксперта, Пашинян настолько привержен выбранной стратегии, что даже если он и осознает необходимость смены курса, то, вероятно, уже слишком поздно. Это заблуждение, как считает аналитик, приводит к последовательным неудачам на всех направлениях внешней и внутренней политики Армении за период правления Пашиняна.
Меркурис подчеркнул, что текущее относительное экономическое благополучие Армении напрямую связано с тесными связями с Россией. Отмечается, что в случае ухудшения или разрыва этих отношений, страна столкнется с серьезными экономическими и политическими последствиями.
Аналитик выразил убеждение, что подобная политика демонстрирует крайнюю недальновидность армянского руководства.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подверг критике действия Пашиняна в преддверии выборов.