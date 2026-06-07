«Мы — социальное государство»: Матвиенко сравнила обязательства РФ и ФРГ перед гражданами

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко оценила ситуацию с социальными обязательствами в России и Германии. Она подчеркнула, что Москва выполняет их в полном объеме. По словам Валентины Матвиенко, в Германии, напротив, социальные обязательства перед жителями сокращаются в пользу военных расходов. Так председатель СФ сказала в диалоге с ТАСС в рамках ПМЭФ.