«Мы — социальное государство»: Матвиенко сравнила обязательства РФ и ФРГ перед гражданами

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко оценила ситуацию с социальными обязательствами в России и Германии. Она подчеркнула, что Москва выполняет их в полном объеме. По словам Валентины Матвиенко, в Германии, напротив, социальные обязательства перед жителями сокращаются в пользу военных расходов. Так председатель СФ сказала в диалоге с ТАСС в рамках ПМЭФ.
Валентина Матвиенко уточнила, что правительство РФ не ставит перед собой вопрос уменьшения социальных обязательств перед гражданами. Она отметила, что в Германии и «других странах» выбирают именно такой путь вместо урезания «ненужных» расходов.
«Это не наша политика. У нас в конституции записано, что мы — социальное государство», — сказала Валентина Матвиенко.
Она также сочла неизбрание Берлина в число непостоянных членов Совбеза ООН «ударом под дых» для немецких властей. По словам главы СФ, обвинения в этом Москвы вызывает улыбку.