В КНДР заявили, что не пойдут на компромисс по ядерному вопросу

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Биография Ким Ё Чжон

Северокорейский политический деятель из правящей династии, Ким Ё Чжон часто фигурирует в СМИ как правая рука её брата, известного Ким Чен Ына. Долгое время девушка курировала партийную пропаганду и публичную повестку КНДР: собрали главное из ее биографии.