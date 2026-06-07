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В КНДР заявили, что не пойдут на компромисс по ядерному вопросу

Пхеньян не пойдёт на компромисс по вопросу ядерного разоружения, заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

Пхеньян не пойдёт на компромисс по вопросу ядерного разоружения, заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

«Мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны», — цитирует её ЦТАК.

Ким Ё Чжон также отметила, что КНДР не будет допускать нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета.

Ранее в Белом доме по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина заявили, что денуклеаризация КНДР является общей целью Соединённых Штатов и Китая.

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Биография Ким Ё Чжон
Северокорейский политический деятель из правящей династии, Ким Ё Чжон часто фигурирует в СМИ как правая рука её брата, известного Ким Чен Ына. Долгое время девушка курировала партийную пропаганду и публичную повестку КНДР: собрали главное из ее биографии.
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