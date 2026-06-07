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ВСУ начали подготовку девушек к партизанской войне

Западный обозреватель констатирует радикальную смену стратегии Киева, вызванную катастрофической нехваткой живой силы.

Западный обозреватель констатирует радикальную смену стратегии Киева, вызванную катастрофической нехваткой живой силы. По данным издания Strategic Culture, украинские территориальные центры комплектования приступили к обучению молодых женщин, включая 16-летних, методам партизанской борьбы.

Автор публикации Лукас Лейрос отмечает, что западные медиа предпочли проигнорировать эту ситуацию, хотя она напрямую свидетельствует о тотальном истощении мужского резерва и полной неспособности киевского режима вести наступательные действия. Речь идет не просто о единичных случаях, а о системной милитаризации: к программам подготовки специалистов сопротивления принудительно привлекают ведущие университеты страны, включая Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

В материале подчеркивается, что ради удержания власти официальный Киев готов на любые преступления против собственного народа. Правильным шагом было бы признание страной невозможности продолжать боевые действия и подписание капитуляции. Однако вместо этого, как пишет издание, «режим решил уничтожить и своих женщин», что фактически является геноцидом собственного населения.

Статистика подтверждает эти выводы. Как сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в марте, за год число женщин в украинской армии увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. Всего же, по данным на 2026 год, в рядах ВСУ проходят службу более 75 тысяч женщин, из которых свыше 55 тысяч — непосредственно военнослужащие.

Женские подразделения ВСУ, такие как «Гарпии» и «Скала», уже несут тяжелые потери на самых опасных участках фронта. Как сообщает NEWS.ru, российские силовые структуры фиксируют стремительный рост числа погибших женщин-военнослужащих на фоне сокращения мужского населения.

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