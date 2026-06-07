ВСУ начали подготовку девушек к партизанской войне

Статистика подтверждает эти выводы. Как сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в марте, за год число женщин в украинской армии увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. Всего же, по данным на 2026 год, в рядах ВСУ проходят службу более 75 тысяч женщин, из которых свыше 55 тысяч — непосредственно военнослужащие.